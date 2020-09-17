Окупанти зривали "тишу" під Катеринівкою та Водяним

Упродовж минулої доби, 16 вересня, у смугах відповідальності українських бригад зафіксовано 2 порушення збройними формуваннями Російської Федерації режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ.

«Постріл в бік наших позицій з підствольного гранатомета відмічено поблизу Катеринівки, неприцільний вогонь зі стрілецької зброї – у районі населеного пункту Водяне. Ці вогневі провокації противника не становили загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували», - йдеться у повідомленні.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок пострілів немає.

На жаль, у районі Новотошківського загинув один український захисник унаслідок необережного поводження з гранатою.

Як зазначається, від початку поточної доби, 17 вересня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, вогневих провокацій із боку збройних формувань РФ не зафіксовано.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які дії противника.