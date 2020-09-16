Поранених під Шумами військових доправили у реанімацію харківського шпиталю
Про це ЗМІ повідомив начальник регіонального відділення АрміяInform Віталій Саранцев, передає кореспондент Укрінформу.
За його словами, військових доправили близько 13-ої години 16 вересня у реанімаційне відділення шпиталю в Харкові.
«Наразі їм надається необхідна медична допомога», - зазначив Саранцев.
На офіційній сторінці шпиталю в Фейсбуці повідомляється, що стан поранених задовільний і стабільний.
Як повідомляло агентство, 15 вересня близько 11.40, у районі населеного пункту Шуми Донецької області внаслідок вибуху гранати типу РГД-5 отримали поранення полковник Олександр Апполонов та прессекретар однієї з бригад Віктор Залевський. Граната, імовірно, була встановлена у вигляді розтяжки. Постраждалих доставили до лікарні міста Торецьк.
За наявною у військових інформацією, наразі немає підтверджень, що інцидент був спланованою акцією. Розслідування обставин події триває.
Фото: Харківський Військово-медичний клінічний центр Північного регіону/ФБ