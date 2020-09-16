Поранених під Шумами військових доправили у реанімацію харківського шпиталю

Харківський Військово-медичний клінічний центр Північного регіону прийняв двох військовослужбовців, які 15 вересня постраждали внаслідок вибуху гранати в районі населеного пункту Шуми на Донеччині.

Про це ЗМІ повідомив начальник регіонального відділення АрміяInform Віталій Саранцев, передає кореспондент Укрінформу.

За його словами, військових доправили близько 13-ої години 16 вересня у реанімаційне відділення шпиталю в Харкові.

«Наразі їм надається необхідна медична допомога», - зазначив Саранцев.

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На офіційній сторінці шпиталю в Фейсбуці повідомляється, що стан поранених задовільний і стабільний.

Як повідомляло агентство, 15 вересня близько 11.40, у районі населеного пункту Шуми Донецької області внаслідок вибуху гранати типу РГД-5 отримали поранення полковник Олександр Апполонов та прессекретар однієї з бригад Віктор Залевський. Граната, імовірно, була встановлена у вигляді розтяжки. Постраждалих доставили до лікарні міста Торецьк.

За наявною у військових інформацією, наразі немає підтверджень, що інцидент був спланованою акцією. Розслідування обставин події триває.

Фото: Харківський Військово-медичний клінічний центр Північного регіону/ФБ