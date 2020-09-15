ФСБ збирає відбитки пальців військових РФ, які воюють на окупованому Донбасі - розвідка

Комісія штабу 8 армії Південного військового округу ЗС РФ перевіряє бойову та мобілізаційну готовність окупаційних військ в окупованих частинах Донецької та Луганської областей.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

«Командування ЗС РФ посилює контроль за діяльністю з’єднань і частин оперативного угруповання російських окупаційних військ. З 12 вересня ц.р. у 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК триває робота комісії штабу 8 армії Південного військового округу ЗС РФ з перевірки питань бойової та мобілізаційної готовності, укомплектованості особовим складом», - сказав речник.

Крім того, за словами Шаравари, співробітники т.зв. «міністерств внутрішніх справ» російських окупаційних адміністрацій під кураторством ФСБ РФ створюють єдину базу біометричних даних (дактилоскопічного обліку) військовослужбовців російських окупаційних військ.

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«Дактилоскопіюванню підлягає весь особовий склад з’єднань і частин окупантів, за винятком кадрових військовослужбовців ЗС РФ, які відряджені на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях. У подальшому створена база буде використовуватись російськими спецслужбами для ідентифікації осіб при спробі несанкціонованого залишення тимчасово окупованої території та встановлення причетності до скоєння злочинів», - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 12.00 15 вересня російські окупаційні війська не відкривали вогонь по позиціям Об’єднаних сил. Водночас військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил підірвався на невідомому вибуховому пристрої біля Водяного, що на Донеччині. Він отримав поранення середнього ступеня важкості та евакуйований до медичного закладу.