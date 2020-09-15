В український армії за добу – 29 випадків коронавірусу, одна людина померла

Станом на ранок 15 вересня в Збройних силах України зареєстровано 662 хворих на коронавірус.

За останню добу виявили 29 нових випадків, один працівник ЗСУ помер.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

«Станом на 10.00 15 вересня в Збройних Силах України хворіє 662 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2… За минулу добу зареєстровано 29 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19… На жаль, у Збройних Силах України зафіксовано сьомий летальний випадок від коронавірусу», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у зв’язку із захворюванням на COVID-19 у вівторок, 14 вересня, помер працівник ЗСУ (м.Біла Церква), який хворів з 3 вересня та проходив лікування у Білоцерківській міській лікарні. Як повідомили у пресслужбі, хвороба протікала з вираженою симптоматикою, чоловік мав хронічні супутні захворювання, які потребували лікування вузькопрофільних спеціалістів. 14 вересня стан його здоров’я різко погіршився, реанімаційною бригадою була розпочата інтенсивна терапія, яка не дала позитивного результату.

У пресслужбі також повідомили, що всього за час пандемії в ЗСУ одужало 1575 осіб. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) наразі перебуває 729 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 77 осіб.

На сьогодні у закладах охорони здоров’я перебуває 6 військовослужбовців (Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 3 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 2 військовослужбовці та Військово-медичний клінічний центр Східного регіону – 1 військовослужбовець).

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 23 особи (Київська область – 7 військовослужбовців та 2 працівники ЗСУ, Рівненська область – 3 військовослужбовці та 1 працівник ЗСУ, Львівська область – 2 військовослужбовці, Тернопільська область – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗСУ, Житомирська, Дніпропетровська та Полтавська області – по 1 військовослужбовцю, Вінницька, Харківська та Чернігівська області – по 1 працівнику ЗСУ). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу, 14 вересня, в Україні захворіло 2 905 людей, з них 171 дитина, а також 145 медичних працівників. Було госпіталізовано 546 людей.

Загалом в Україні cтаном на 15 вересня підтверджено 159 702 випадки COVID-19, з них летальних 3264.