Червоний Хрест до кінця місяця отримає безперешкодний доступ на окупований Донбас – Єрмак

Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) до кінця місця отримають безперешкодний доступ на непідконтрольну уряду територію України.

Як передає Укрінформ, про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час брифінгу в рамках робочої поїздки глави держави до Одеської області.

"Було досягнуто домовленості (під час переговорів на рівні політичних радників лідерів країн нормандського формату 11 вересня в Берліні, – ред.), що до кінця цього місяця буде отримано безперешкодний доступ Червоного Хреста на непідконтрольну територію до наших громадян, які там знаходяться. І ми очікуємо, що це дуже прискорить процес обміну та повернення наших громадян, а ми маємо таке завдання від Президента, і це наш пріоритет", – зазначив Єрмак.

Як повідомлялося, 11 вересня в Берліні пройшли переговори на рівні політичних радників лідерів країн нормандського формату. Вони тривали 7 годин. Основними темами обговорення були стан виконання рішень Паризького саміту лідерів нормандської четвірки, що відбувся 2019 року, і підготовка до чергової зустрічі на найвищому рівні; режим тиші на Донбасі, просування роботи в Тристоронній контактній групі, обмін утримуваними особами та інші.

Україну на зустрічі представляли віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. До складу делегації також входили представники РНБО, Верховної Ради, міністерств оборони та закордонних справ тощо.