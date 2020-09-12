Червоний Хрест до кінця місяця отримає безперешкодний доступ на окупований Донбас – Єрмак
Як передає Укрінформ, про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час брифінгу в рамках робочої поїздки глави держави до Одеської області.
"Було досягнуто домовленості (під час переговорів на рівні політичних радників лідерів країн нормандського формату 11 вересня в Берліні, – ред.), що до кінця цього місяця буде отримано безперешкодний доступ Червоного Хреста на непідконтрольну територію до наших громадян, які там знаходяться. І ми очікуємо, що це дуже прискорить процес обміну та повернення наших громадян, а ми маємо таке завдання від Президента, і це наш пріоритет", – зазначив Єрмак.
Як повідомлялося, 11 вересня в Берліні пройшли переговори на рівні політичних радників лідерів країн нормандського формату. Вони тривали 7 годин. Основними темами обговорення були стан виконання рішень Паризького саміту лідерів нормандської четвірки, що відбувся 2019 року, і підготовка до чергової зустрічі на найвищому рівні; режим тиші на Донбасі, просування роботи в Тристоронній контактній групі, обмін утримуваними особами та інші.
Україну на зустрічі представляли віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. До складу делегації також входили представники РНБО, Верховної Ради, міністерств оборони та закордонних справ тощо.