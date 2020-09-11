На Дунаї пройшли українсько-румунські навчання Riverian-2020

На Дунаї завершились українсько-румунські навчання «Riverian-2020».

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

Протягом трьох днів корабельно-катерний склад флотів та прикордонних відомств двох країн курсував на річковій ділянці від Рені до виходу в море.

Під час навчань на різних за навігаційною та географічною особливостями ділянках відпрацьовано основні види строїв та маневрування в них.

Вправи, спілкування та робота штабів планувалися та здійснювалися у відповідності до стандартів НАТО, а також в умовах суворих карантинних обмежень.

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«Плануючи навчання, ми традиційно закладали завдання, максимально реалістичні, притаманні тому регіону та підрозділам, що брали участь. Додатковий виклик та ускладнення, що створені світовою вірусною пандемію, додали клопоту, певних ускладнень, але були сприйняті нами як умови обстановки, а не привід відмовлятися від маневрів. Зрештою, головна мета - злагодженість дій та взаємосумісництво - досягнута. Всі заплановані заходи виконано. Висновки будуть зроблені і з їх урахуванням сплануємо наступні навчання. Для «Riverian-2021» в нас із колегами багато нових ідей», - зазначив представник Морської охорони в штабі навчань Юрій Нечипорук.

фото: ДПСУ