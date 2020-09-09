У Маріуполі проведуть антитерористичні навчання

У Маріуполі Донецької області 10-11 вересня відбудуться антитерористичні навчання в умовах максимально наближених до реальних. Жителів міста просять в цей час завжди мати при собі документи, які посвідчують особу.

Як передає Укрінформ, про це повідолмляє Донецька обласна військово-цивільна адміністрація.

«Планові навчання з протидії диверсійним та терористичним загрозам за участю регіональних суб’єктів боротьби з тероризмом відбудуться 10-11 вересня у Маріуполі, у рамках операції Об’єднаних сил. Тренування будуть проводитись в умовах, максимально наближених до реальних. Тому Служба безпеки України закликає жителів Маріуполя з розумінням поставитись до можливих незручностей, зберігати спокій та дотримуватись правил особистої безпеки», - йдеться у повідомленні.

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Громадян просять при необхідності пересування містом мати при собі документи, що посвідчують особу (паспорт, посвідчення водія, довідку про навчання тощо). У разі виявлення підозрілих предметів або отримання інформації про протиправні дії невідомих осіб, їх причетність до ДРГ або терористичних підрозділів бойовиків, негайно повідомляти на адресу чергової служби поліції чи СБУ.

В ОДА зазначили, що усі ці дії відбуваються у рамках чинного законодавства.