ВМС України та Румунії розпочали спільні навчання в акваторії Дунаю
Як передає Укрінформ, про це повідомляє АрміяInform.
«В Ізмаїлі, що на Одещині, розпочалося спільне навчання Військово-Морських Сил України та Військово-Морських Сил Румунії Riverine-2020, яке проводиться вже третій рік поспіль, починаючи з 2018 року... Крім корабельно-катерних груп, від українських та румунських ВМС до відпрацювання спільних заходів залучаються й підрозділи Морської охорони Державної прикордонної служби України та Прикордонної поліції Румунії», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, керівництво навчання ставить за мету максимально ефективно натренувати та підготувати багатонаціональні корабельно-катерні тактичні групи до проведення операції з безпеки на річці Дунай. Під час навчання усі тактичні елементи відпрацьовуватимуться за стандартами НАТО.
За інформацією видання, особливістю цьогорічного навчання стане відпрацювання завдань з бойового тралення окремих ділянок акваторії річки Дунай та навчання з протиповітряної оборони з відбиття повітряного нападу противника в специфічних умовах річкової навігації. Такі навчально-бойові заходи проведуть у межах навчання вперше.
Крім того, українські та румунські військові моряки разом із прикордонниками виконають елементи тактичного маневрування, контролю за цивільним судноплавством, спостереження за річковою обстановкою та відпрацюють заходи з охорони та оборони місць стоянки тощо. Заплановані також тренування з організації зв’язку та взаємодіятимуть з літаками та вертольотами морської авіації ВМС України. Учасники навчання проведуть пошуково-рятувальну операцію з рятування особового складу та нададуть допомогу аварійному надводному об’єкту, який зазнає лиха.
Як повідомляв Укрінформ, українсько-румунське навчання «Riverine — 2020» започатковано за двосторонньою ініціативою української та румунської сторони та вперше проведено у 2018 році. Воно спрямоване на зміцнення регіональної безпеки, забезпечення стабільності та покращення рівня взаємодії та сумісності між Військово-Морськими Силами України і Румунії.
Фото: armyinform.com.ua