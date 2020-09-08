Для армії модернізували пів сотні дозорних бронемашин за стандартами НАТО

Миколаївський бронетанковий завод достроково виконав держзамовлення та передав на потреби ЗСУ близько 50 броньованих розвідувально-дозорних машин.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

"Державне підприємство "Миколаївський бронетанковий завод", що входить до складу державного концерну "Укроборонпром", достроково виконало державне оборонне замовлення на ремонт та модернізацію БРДМ-2Л1. В рамках контракту замовник отримав близько 50 броньованих розвідувально-дозорних машин", йдеться в повідомленні.

Як зазначається, в процесі модернізації фахівці підприємства покращили тактико-технічні характеристики базової машини БРДМ-2. Зокрема, було змінено ергономіку машини за рахунок бокових люків із посиленим бронюванням, а також встановлено тепловізори та сучасні засоби зв’язку і навігації, які відповідають стандартам НАТО.

Державне підприємство "Миколаївський бронетанковий завод" – одне із основних підприємств "Укроборонпрому", що спеціалізується на ремонті та модернізації броньованої колісної техніки для Збройних Сил України. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів від 6 листопада 2019 року №913, підприємство внесено до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

Броньована розвідувально-дозорна машина БРДМ-2 знаходиться на озброєнні Збройних Сил України, має підвищену прохідність та призначена для ведення розвідки та супроводження конвоїв, також слугує для розміщення спеціального озброєння.

Фото: Укроборонпром