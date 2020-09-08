Окупанти укріплюють позиції на семи напрямках та мінують підступи – розвідка

Окупанти укріплюють позиції на семи напрямках та мінують підступи – розвідка

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Укрінформ
Російські найманці під час перемир’я посилено укріплюють свої передові позиції, споруджують нові окопи і бліндажі на всіх напрямках та встановлюють мінно-вибухові загородження.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомила речниця Міноборони Юлія Пампуха з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

«Командування оперативного угруповання російсько-окупаційних військ використовує запроваджений режим припинення вогню для нарощування інженерного обладнання передових позицій майже по всій лінії розмежування. Минулого тижня противник здійснював інтенсивні заходи зі спорудження нових окопів і бліндажів на Новоайдарському, Сєверодонецькому, Бахмутському, Авдіївському, Торецькому, Курахівському та Волноваському напрямках. Крім того, окупанти продовжували встановлення мінно-вибухових загороджень з використанням протипіхотних і протитанкових мін», - повідомила речниця Міноборони.

Разом з тим, за словами Пампухи, у передових підрозділах окупантів продовжує зростати кількість втрат. Зокрема, з початку вересня внаслідок порушень заходів безпеки та підривів на власних мінах противник зазнав безповоротних втрат: понад 10 осіб особового складу та дві одиниці військової техніки.

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Як повідомляв Укрінформ, 22 липня учасники Тристоронньої контактної групи дійшли згоди щодо повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування. Згідно з ухваленим рішенням, з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного та всеосяжного припинення вогню.

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