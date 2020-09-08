Окупанти укріплюють позиції на семи напрямках та мінують підступи – розвідка

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомила речниця Міноборони Юлія Пампуха з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

«Командування оперативного угруповання російсько-окупаційних військ використовує запроваджений режим припинення вогню для нарощування інженерного обладнання передових позицій майже по всій лінії розмежування. Минулого тижня противник здійснював інтенсивні заходи зі спорудження нових окопів і бліндажів на Новоайдарському, Сєверодонецькому, Бахмутському, Авдіївському, Торецькому, Курахівському та Волноваському напрямках. Крім того, окупанти продовжували встановлення мінно-вибухових загороджень з використанням протипіхотних і протитанкових мін», - повідомила речниця Міноборони.

Разом з тим, за словами Пампухи, у передових підрозділах окупантів продовжує зростати кількість втрат. Зокрема, з початку вересня внаслідок порушень заходів безпеки та підривів на власних мінах противник зазнав безповоротних втрат: понад 10 осіб особового складу та дві одиниці військової техніки.

Як повідомляв Укрінформ, 22 липня учасники Тристоронньої контактної групи дійшли згоди щодо повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування. Згідно з ухваленим рішенням, з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного та всеосяжного припинення вогню.