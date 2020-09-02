Майже половина спостерігачів з СММ ОБСЄ працюють на Донбасі — Етерінгтон

У Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ понад 700 міжнародних спостерігачів, з яких майже половина працюють на Сході України.

Про це заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Марк Етерінгтон розповів в ефірі телеканалу "ДОМ", передає Укрінформ.

На думку Етерінгтона, такої кількість спостерігачів у зоні конфлікту на Донбасі цілком достатньо.

Водночас за його словами, ОБСЄ постійно стикається з труднощами при розміщенні спостерігачів на місцях.

"Справедливо буде відзначити, що ми стикаємося з труднощами при розміщенні наших спостерігачів на місцях, зокрема з обмеженнями свободи пересування, і змушені враховувати вплив цих обставин на нашу роботу", - наголосив Етерінгтон.

Він також зазначив, що ОБСЄ фіксує "нетипово низький" показник порушень режиму "тиші" на територіях ОРДЛО після досягнутої 22 липня домовленості про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню.

"За 4 тижні, що минули з моменту узгодження цих додаткових заходів, ми зафіксували трохи менш як 700 порушень режиму припинення вогню (переважно поодинокі постріли і черги зі стрілецької зброї) і трохи менш як 100 вибухів, а також пролітали боєприпаси та освітлювальні ракети. Зауважу, що це нетипово низькі показники у порівнянні з середньодобовими рівнями порушень режиму припинення вогню у 2019 році", – зазначив Етерінгтон.

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Як повідомляв Укрінформ, з 27 липня на Донбасі встановлено режим повного і всеосяжного припинення вогню.