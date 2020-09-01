По дронах ОБСЄ ведуть прицільний вогонь — заступник голови СММ

Заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Марк Етерінгтон заявив, що вже стало звичним, коли по дронах ОБСЄ ведуть прицільний вогонь.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив в ефірі телеканалу "Дом".

"...наші камери ушкоджують або в деяких випадках навіть знищують. Вже, в деякому сенсі, стало звичним, що по наших дронах ведуть прицільний вогонь і часом виводять з ладу. Очевидно, що ці події несприятливо впливають на нашу роботу, з урахуванням того, що ми постійно і дуже чітко говоримо про те, що ми повинні мати можливість повноцінно виконувати всі положення нашого мандата без будь-яких обмежень або перешкод", - зазначив Етерінгтон.

За його словами, місія ОБСЄ використовує три види безпілотних літальних апаратів і камери для моніторингу уздовж лінії зіткнення.

"Наші дрони літають постійно. Ми можемо здійснювати їхні польоти для моніторингу як локально, в окремих місцях, так і вздовж всієї лінії зіткнення, в тому числі у непідконтрольних уряду прикордонних районах. Ми використовуємо ці безпілотники, щоб доповнити роботу наших патрулів", - додав він в ефірі телеканалу "ДОМ".

Як раніше повідомляло агентство, від початку дії режиму припинення вогню в Донецькій та Луганській областях Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 829 випадків його порушень.