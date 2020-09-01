У районі ООС посилюють карантинні обмеження

В районі проведення Операції об’єднаних сил з 1 вересня посилено заходи з профілактики розповсюдження коронавірусної інфекції та обмежується перетин лінії проведення ООС для громадян, які не мають відповідних документів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

«У зв’язку із погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні, пов'язаної з поширенням COVID-19, відповідно до рішення командувача Об’єднаних сил від 31.08.2020. № 4664, з 1 вересня 2020 року посилюються заходи з профілактики розповсюдження інфекції», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, як зазначається, з боку Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей обмежується перетин лінії проведення операції Об’єднаних сил для громадян, які не мають відповідних документів, що визначені в районі проведення ООС. Продовжиться контроль перевізників та цивільного населення щодо дотримання правил пасажирських перевезень на автостанціях, залізничних вокзалах, зупинках громадського транспорту та інших обмежень, введених урядом України.

Крім того, щодо військовослужбовців - учасників операції Об’єднаних сил - посилено вимоги за дотриманням ними режимно-обмежувальних заходів карантину, уникнення контактів особового складу з військовослужбовцями інших частин та цивільним населенням.

На місцях несення служби, контрольно-пропускних пунктах, об’єктах життєдіяльності особового складу запроваджено обов’язкове проведення щоденної профілактичної дезінфекції та обов’язкове використання особовим складом засобів індивідуального захисту (масок) та дотримання соціальної дистанції.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу в Збройних силах України зареєстровано 28 нових випадків захворювання на спричинену коронавірусом гостру респіраторну хворобу COVID-19. Загалом станом на 1 вересня в Збройних силах України на COVID-19 хворіє 647 осіб. За час пандемії одужало 1087 осіб, летальних випадків зареєстровано 6.

В Україні станом на 1 вересня зареєстровано 2 088 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 123 303.