Розвідка доповіла про небойові втрати окупантів від початку перемир'я

За час дії режиму "тиші" підрозділи збройних формувань РФ на Донбасі і далі несуть небойові втрати, зокрема 21 особа померла, ще 29 були поранені або травмовані.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на дані розвідки Об'єднаних сил.

"З моменту початку повного і всеосяжного режиму припинення вогню, від 27 липня, ворожі підрозділи втратили 21 особу померлими і 29 пораненими та травмованими. Всі втрати небойові. Серед них підриви на власних вибухових пристроях, самогубства, передозування наркотиками та алкоголем. Також продовжують мати місце нестатутні взаємовідносини, ДТП та самовільне залишення місця служби", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, морально-психологічний стан у підрозділах бойовиків украй низький. А до цього додається ще й суттєва неукомплектованість особовим складом. "Цю проблему окупанти хочуть вирішити, використавши потенціал мирного населення чоловічої статі, та залучити їх до контрактної служби, але безуспішно. Агітаційна кампанія і заклики йти служити до війська псевдореспублік не викликала довіри у місцевих мешканців і повністю провалилася", - повідомляють в ОС.

За наявною інформацією, окупаційна влада вирішила провести осінній призов громадян на строкову службу і набрати десять тисяч новобранців. Зокрема, незаконна "влада" обіцяє, що новобранці будуть "служити" тільки в пунктах постійної дислокації і займатимуться охороною об’єктів, несенням вартової служби і виконанням господарських робіт.

"Але окупанти довіри у людей Донбасу не мають і служити їхнім ватажкам ніхто не бажає. Тому ідея набрати до своїх підрозділів аж десять тисяч строковиків під зривом", - зауважили в ОС.

Як повідомляв Укрінформ, на Донбасі з опівночі 27 липня встановлено режим повного і всеосяжного припинення вогню.