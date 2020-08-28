Під Авдіївкою окупанти застосували гранатомети – штаб ООС

За минулу добу окупанти на Донбасі один раз відкривали вогонь з гранатометів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил, зафіксовано 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, поблизу Авдіївки ворог здійснив кілька пострілів з підствольного та ручного протитанкового гранатометів.

Бойових втрат, внаслідок ворожих пострілів, немає.

Від початку поточної доби, 28 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігається тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.

У штабі зазначили, що військовослужбовці дотримуються режиму тиші та перебувають напоготові дати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю.