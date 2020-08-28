Під Авдіївкою окупанти застосували гранатомети – штаб ООС

Під Авдіївкою окупанти застосували гранатомети – штаб ООС

Укрінформ
За минулу добу окупанти на Донбасі один раз відкривали вогонь з гранатометів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил, зафіксовано 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації», - йдеться у повідомленні.

 Зокрема, поблизу Авдіївки ворог здійснив кілька пострілів з підствольного та ручного протитанкового гранатометів.

Бойових втрат, внаслідок ворожих пострілів, немає.

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Від початку поточної доби, 28 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігається тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.

У штабі зазначили, що військовослужбовці дотримуються режиму тиші та перебувають напоготові дати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю.

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