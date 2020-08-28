Сапери за день розмінували понад сім гектарів прифронтових територій – штаб

Підрозділи ДСНС зі складу Об’єднаних сил за минулу добу розмінували понад 7 га території у прифронтовому районі та передали на знищення 154 вибухонебезпечних предметів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Фейсбук.

"Сапери за останню добу розмінували понад сім гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення 154 знайдених вибухонебезпечних предмети", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Так, за минулу добу завершені ремонтні роботи у 18 будинках, ще на 54 об’єктах роботи тривають.

Як повідомляв Укрінформ, від початку дії повного і всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі, який набрав чинності 27 липня, жодного випадку застосування важкого озброєння з боку окупантів не зафіксовано.