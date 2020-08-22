З початку доби окупанти порушили "тишу" один раз

У районі відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях станом на 17.30 22 серпня 2020 року ситуація залишається повністю контрольованою українськими воїнами.

Про це повідомляє пресцентр ООС, передає Укрінформ.

"Від початку поточної доби у районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, противник здійснив один постріл з ручного протитанкового гранатомета біля Мар’їнки. Військовослужбовці Об’єднаних сил зброю у відповідь не застосовували", - йдеться у повідомленні.

На всіх інших ділянках відповідальності українських підрозділів режим тиші зберігався повною мірою. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Як зазначається, в районі проведення операції належно виконують завдання підрозділи ДСНС Об’єднаних сил. Зокрема, сапери розмінували понад дев'ять гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення 136 знайдених вибухонебезпечних предметів. Окрім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Тільки за минулу добу вони відремонтували 5 будинків. Ще на 39 об’єктах роботи продовжуються.

А поліцейські зі складу Об’єднаних сил провели оперативно-профілактичне відпрацювання у прифронтових населених пунктах Приазов’я. Було виявлено і вилучили 40 гранат Ф-1 із запалами та два постріли до гранатомету.