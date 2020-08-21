Окупанти розблокували рух у КПВВ «Новотроїцьке».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

«Сьогодні окупанти розблокували рух у КПВВ «Новотроїцьке», станом на 12-ту годину на тимчасово окуповану територію прослідували 5 автомобілів та 79 осіб, а на контрольовану територію пропущено 2 автомобілі та 14 осіб. Заблокованим з боку окупантів, залишається рух у контрольному пункті в’їзду-виїзду «Мар’їнка»», - зазначається у повідомленні.

КПВВ «Станиця Луганська» працює у штатному режимі. Станом на 12:00, КПВВ перетнули в обох напрямках 1540 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, українські прикордонники готові пропускати людей через КПВВ «Новотроїцьке» щоденно, однак суміжний блокпост окупантів працює лише щопонеділка та щоп’ятниці. Крім того, в’їхати в ОРДЛО можуть лише ті, кого бойовики внесли у так звані списки.

Фото: ДПСУ