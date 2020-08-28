На Донеччині засудили ще двох організаторок незаконного "референдуму" 2014 року

Оперативно-розшукові підрозділи Державної прикордонної служби викрили двох жительок Краматорська, які у 2014 році були організаторками так званого "референдуму щодо державної самостійності ДНР".

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

Жінки виконували функції "членів виборчої комісії" на одній із "виборчих дільниць" у Краматорську. Під час "референдуму" громадянки здійснювали облік осіб, які брали участь у псевдоголосуванні, видавали бюлетені, а також слідкували за процесом "волевиявлення".

За зібраною прикордонними оперативниками матеріалами правоохоронні органи провели слідство і передали справу для розгляду в суд.

26 серпня суд визнав даних осіб винними у вчинені кримінального правопорушення за ст.110 КК України "Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України". За обвинувальним вироком суду обом "членам виборчої комісії" винесено покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з іспитовим строком в один рік.