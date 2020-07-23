Суди винесли вироки понад 100 організаторам антидержавного

Суди винесли вироки понад 100 організаторам антидержавного "референдуму" 2014 року на Луганщині

Укрінформ
Служба безпеки України продовжує документувати осіб, причетних до організації у Луганській області антидержавного «референдуму» у 2014 році. Понад 100 із них уже засуджено.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

"Понад 100 осіб, причетних до організації у Луганській області антидержавного «референдуму» у 2014 році, уже засуджено до різних термінів позбавлення волі. Ще понад 50 матеріалів проваджень знаходяться на розгляді у судах", - йдеться у повідомленні.

За останні пів року співробітники спецслужби затримали на Луганщині п’ятьох зловмисників, які перебували у розшуку. Серед них учасники незаконних збройних формувань, фігуранти, які причетні до їх фінансування, а також організатори так званого «референдуму».

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Так, СБУ затримала на підконтрольній українській владі території мешканку Попасної, яка 6 років переховувалась від правосуддя на території РФ. Зловмисниця була оголошена у розшук за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

За даними слідства, у 2014 році вона, перебуваючи у складі так званої «виборчої комісії ЛНР», брала активну участь в організації незаконного «референдуму» у місті. Затриманій повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід.

Тривають слідчі дії.

Заходи із розшуку і затримання зловмисників проводились під процесуальним керівництвом прокуратури Луганської області.

Робота СБУ щодо притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності проти основ національної безпеки України, триває.

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