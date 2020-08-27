Українські військові візьмуть участь у навчаннях Combined Resolve XIV
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Укрінформ
Підрозділи Збройних сил України запрошені до участі у міжнародних навчання Combined Resolve XIV, які відбудуться у вересні на навчальному полігоні «Хохенфельс» Сухопутних військ ЗС США, що в Федеративній Республіці Німеччина.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міноборони.
Україну представлятимуть підрозділи від 28 окремої механізованої бригади, Міжнародного центру миротворчості та безпеки і Сил спеціальних операцій.
Підрозділи ЗСУ візьмуть участь в навчаннях Combined Resolve XIV / Фото: Управління зв’язків з громадськістю ЗСУ
Серед учасників цьогорічних маневрів підрозділи від збройних сил Італії, Литви, Північної Македонії, Румунії, Словенії, США та Франції. Загалом — близько 3500 військовослужбовців Альянсу та партнерів.