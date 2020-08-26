В умовах “тиші” на Донбасі треба відновити гумдопомогу населенню - Хуг

В умовах відносної тиші і спокою можна відновити надання гуманітарної допомоги людям і провести необхідні роботи гуманітарного спрямування.

Про це заявив ексзаступник глави СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг в ефірі телеканалу ДОМ.

"Підкреслю ще раз аспект, який особисто я вважаю найголовнішим: в сьогоднішній ситуації основним одержувачем вигоди є люди Донбасу, які чекали настання цього моменту дуже довго", - зазначив Хуг.

На додаток до всього, що ще потрібно зробити, крім основних заходів щодо демілітаризації і відведення озброєння, колишній заступник голови СММ ОБСЄ в Україні зазначив, що слід забезпечити людям гуманітарну підтримку, в тому числі додаткові гуманітарні коридори через лінію зіткнення.

На його думку, це вимагає серйозної роботи з розмінування території як уздовж лінії зіткнення, так і на інших ділянках.

Перш за все, переконаний Хуг, необхідно розміновувати ті ділянки, де земля рясно нашпигована протитанковими мінами, вибуховими пристроями різних типів та іншими "подарунками війни", які несуть постійну смертельну загрозу для місцевих жителів, які проживають і ведуть господарство на цих територіях.

Як повідомляв Укрінформ, на Донбасі з 27 липня встановлено режим повного і всеосяжного припинення вогню.