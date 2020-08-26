Перемир'я на Донбасі відкриває "вікно можливостей" для переговорів - Хуг

Встановлення режиму припинення вогню на Донбасі відкриває "вікно можливостей" для подальших переговорів.

Таку думку висловив колишній заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг в ефірі телеканалу ДОМ.

«... Стале припинення вогню відкриває вікно можливостей для подальших переговорів, оскільки дуже важко домовлятися про щось під обстрілами. Хочеться сподіватися, що перемир'я триватиме довго. Але попереду ще багато роботи», - сказав він.

Ексзаступник глави Місії наголосив, що наступні кроки залежать від усіх підписантів Мінських домовленостей у рівній мірі.

«Головне, що потрібно зробити зараз, - це вжити заходів, які підвищили б "ціну" за відкат до колишньої ситуації. Мається на увазі, що з обох сторін від лінії зіткнення потрібно вжити додаткових заходів для гарантування безпеки», - заявив Хуг.

На його думку, зараз дуже важливо перевести тимчасове припинення вогню на новий рівень - «зробити його незворотним, вживши заходів, які зроблять відновлення воєнних дій неможливим або хоча б максимально ускладнять його».

Ці заходи, за його словами, мають включати розведення живої сили і військової техніки сторін на ділянках, де вони розташовані дуже близько.

«Тому що безпосередня близькість до супротивника значно збільшує ризик відновлення вогню. Крім цього, комплекс необхідних заходів має на увазі відведення важкого озброєння, - включаючи танки, міномети, артилерію, системи залпового вогню, - на відстань, яка б виключала їх застосування», - заявив Хуг.

Він також наголосив на важливості верифікації всіх дій, оскільки лише завдяки цьому можна отримати впевненість, що умови виконуються повністю обома сторонами.

Як повідомлялося, на Донбасі з 27 липня встановлено режим повного і всеосяжного припинення вогню.