Зеленський нагадав, що на фронті вже місяць немає бойових втрат

Зеленський нагадав, що на фронті вже місяць немає бойових втрат

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський вважає найголовнішим викликом для України наразі війну на Донбасі, але запевняє, що майже місяць немає бойових втрат і поранень. 

Як повідомляє Укрінформ, про це він заявив в інтерв’ю телеканалу “Україна 24”.

“Найголовніший виклик для нашої країни — це війна на сході України, ми це розуміємо. Втрачаємо людей, найкращих героїв, молодих людей”, - сказав глава держави.

Зеленський запевнив, що для нього як Президента та його команди найголовніше завдання — “припинити війну, закінчити війну, повернути всі території, повернути людей додому, в сім’ї”.

Водночас він нагадав, що вже місяць на фронті немає бойових втрат і поранень.

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“Сьогодні вже принаймні місяць, як відбувається з плюсами, з мінусами, але відбувається режим тиші, він зберігається, бойових втрат, бойових поранень бойових летальних випадків впродовж місяця немає. Я пишаюся цим дуже, тримаю кулаки і дійсно щодня отримуємо результат три-чотири рази (порушення тиші — ред.), кожного разу дивишся — немає бойових втрат, і я радію і вірю, що це серйозний крок вперед.

Як повідомляв Укрінформ, із 27 липня на Донбасі оголошено режим припинення.

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