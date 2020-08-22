Зеленський нагадав, що на фронті вже місяць немає бойових втрат

Президент Володимир Зеленський вважає найголовнішим викликом для України наразі війну на Донбасі, але запевняє, що майже місяць немає бойових втрат і поранень.

Як повідомляє Укрінформ, про це він заявив в інтерв’ю телеканалу “Україна 24”.

“Найголовніший виклик для нашої країни — це війна на сході України, ми це розуміємо. Втрачаємо людей, найкращих героїв, молодих людей”, - сказав глава держави.

Зеленський запевнив, що для нього як Президента та його команди найголовніше завдання — “припинити війну, закінчити війну, повернути всі території, повернути людей додому, в сім’ї”.

Водночас він нагадав, що вже місяць на фронті немає бойових втрат і поранень.

Читайте також: Доба в ООС обійшлася без втрат та провокацій окупантів

“Сьогодні вже принаймні місяць, як відбувається з плюсами, з мінусами, але відбувається режим тиші, він зберігається, бойових втрат, бойових поранень бойових летальних випадків впродовж місяця немає. Я пишаюся цим дуже, тримаю кулаки і дійсно щодня отримуємо результат три-чотири рази (порушення тиші — ред.), кожного разу дивишся — немає бойових втрат, і я радію і вірю, що це серйозний крок вперед.

Як повідомляв Укрінформ, із 27 липня на Донбасі оголошено режим припинення.