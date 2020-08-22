Доба в ООС обійшлася без втрат та провокацій окупантів

Ситуація в районі проведення операції залишається повністю контрольованою підрозділами зі складу Об’єднаних сил, обстрілів окупантів не було зафіксовано.

Про це йдеться у ранковому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил, передає Укрінформ.

Українські захисники продовжують неухильно дотримуватися умов повного та всеосяжного режиму припинення вогню та сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.

"21 серпня обстрілів та інших порушень досягнутих домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано не було. Режим тиші зберігався на всіх ділянках відповідальності наших підрозділів. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було", - зазначили у штабі ООС.

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Від початку поточної доби, 22 серпня, на усіх ділянках відповідальності підрозділів зі складу Об’єднаних сил зберігалася тиша. Серед наших захисників немає бойових втрат і поранень.

У штабі також повідомили, що минулої доби співробітниками Державної фіскальної служби у Донецькій області спільно з оперативними співробітниками Краматорського прикордонного загону та співробітниками Служби безпеки України був зупинений автомобіль в місті Торецьк, яким керував місцевий мешканець.

"Під час огляду автомобіля виявлено 15 ящиків цигарок без марок акцизного податку України. Попередня сума оцінки цигарок становить 300 тисяч гривень. Тютюнові вироби вилучено із незаконного обігу. Вирішується питання щодо внесення по даному факту відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів)", - йдеться у повідомленні.

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Як раніше повідомляло агентство, ДБР викрило полковника Служби зовнішньої розвідки, який вивозив боєприпаси із району ООС.