Штаб ООС не зафіксував жодного обстрілу за добу

Штаб ООС не зафіксував жодного обстрілу за добу

Укрінформ
Від початку доби 21 серпня російські окупаційні війська не обстрілювали позиції українських захисників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Фейсбук.

"На ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано. Серед українських захисників немає бойових втрат і поранень. Підрозділи Об’єднаних сил пильно спостерігають за ворогом і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - йдеться у повідомленні.

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Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські військовослужбовці дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню, продовжують виконувати свої завдання за призначенням та готові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю.

Як повідомляв Укрінформ, на Донбасі з опівночі 27 липня встановлений режим повного і всеосяжного припинення вогню. Про це домовилася Тристороння контактна група під час засідання у форматі відеоконференції 22 липня.

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