Штаб ООС не зафіксував жодного обстрілу за добу

Від початку доби 21 серпня російські окупаційні війська не обстрілювали позиції українських захисників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Фейсбук.

"На ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано. Серед українських захисників немає бойових втрат і поранень. Підрозділи Об’єднаних сил пильно спостерігають за ворогом і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - йдеться у повідомленні.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські військовослужбовці дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню, продовжують виконувати свої завдання за призначенням та готові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю.

Як повідомляв Укрінформ, на Донбасі з опівночі 27 липня встановлений режим повного і всеосяжного припинення вогню. Про це домовилася Тристороння контактна група під час засідання у форматі відеоконференції 22 липня.