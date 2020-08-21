На Донбасі окупанти двічі порушили "тишу", втрат немає

Ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими воїнами.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням", - йдеться у повідомленні.

20 серпня на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів противника не зафіксовано. Минулої доби задокументовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, неприцільні постріли з кулемету великого калібру лунали поблизу Авдіївки, а з автоматичного станкового гранатомета противник вистрілив біля Новоолександрівки.

Оскільки, як і в попередні дні, постріли були провокативними, то українські військовослужбовці на них не реагували та вогонь у відповідь не відкривали.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Від початку поточної доби, 21 серпня, у смугах відповідальності наших бойових бригад обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша.

Українські воїни продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника.

Фото: mil.gov.ua