ДБР викрило полковника Служби зовнішньої розвідки - вивозив боєприпаси із району ООС
Про це інформує пресслужба ДБР, передає Укрінформ.
“Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у Краматорську, викрили посадовця Служби зовнішньої розвідки та колишнього військовослужбовця на зберіганні та придбанні бойових припасів без передбаченого законом дозволу”, - йдеться у повідомленні.
Полковник Служби зовнішньої розвідки та експрикордонник вивозили зброю з району проведення ООС//Фото:ДБР
За даними досудового розслідування, полковник СЗР за вказівкою колишнього військовослужбовця Держприкордонслужби незаконно вивозив боєприпаси з району проведення ООС.
Як встановило слідство, боєприпаси колишній прикордонник вкрав під час проходження ним служби у 2015-2017 роках, і вони зберігалися в орендованому ним гаражі у Сєвєродонецьку, і на спробі вивезення цих боєприпасів і викрили «перевізники» зброї.
Зазначається, що у вересні 2019 року під час обшуку у службовому авто посадовця СЗР вилучили майже 6 000 патронів калібру 5.45, понад 4 000 набоїв калібром 7.62, 4 гранати РПГ-26, 1 ручну протитанкову гранату РПГ-22, 5 уніфікованих запалів ручних гранат, 5 гранат РГД-5 та гранату Ф-1.
Уточнюється, що у серпні 2020 року обом фігурантам повідомили про підозру в незаконному поводженні з бойовими припасами (ч. 1 ст. 263 ККУ). Наразі вирішується питання щодо обрання відносно них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення можливих покупців боєприпасів та інших осіб, причетних до незаконної схеми.
У разі доведення вини підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
Як повідомляв Укрінформ, ДБР затримало командира одного з підрозділів ЗСУ щодо крадіжки 2000 літрів палива з військової частини в Чугуєві.