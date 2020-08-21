ДБР викрило полковника Служби зовнішньої розвідки - вивозив боєприпаси із району ООС

Державне бюро розслідувань викрило посадовця Служби зовнішньої розвідки та колишнього прикордонника на вивезенні боєприпасів із району проведення ООС.

Про це інформує пресслужба ДБР, передає Укрінформ.

“Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у Краматорську, викрили посадовця Служби зовнішньої розвідки та колишнього військовослужбовця на зберіганні та придбанні бойових припасів без передбаченого законом дозволу”, - йдеться у повідомленні.

Полковник Служби зовнішньої розвідки та експрикордонник вивозили зброю з району проведення ООС//Фото:ДБР

За даними досудового розслідування, полковник СЗР за вказівкою колишнього військовослужбовця Держприкордонслужби незаконно вивозив боєприпаси з району проведення ООС.

Як встановило слідство, боєприпаси колишній прикордонник вкрав під час проходження ним служби у 2015-2017 роках, і вони зберігалися в орендованому ним гаражі у Сєвєродонецьку, і на спробі вивезення цих боєприпасів і викрили «перевізники» зброї.

Зазначається, що у вересні 2019 року під час обшуку у службовому авто посадовця СЗР вилучили майже 6 000 патронів калібру 5.45, понад 4 000 набоїв калібром 7.62, 4 гранати РПГ-26, 1 ручну протитанкову гранату РПГ-22, 5 уніфікованих запалів ручних гранат, 5 гранат РГД-5 та гранату Ф-1.

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Уточнюється, що у серпні 2020 року обом фігурантам повідомили про підозру в незаконному поводженні з бойовими припасами (ч. 1 ст. 263 ККУ). Наразі вирішується питання щодо обрання відносно них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення можливих покупців боєприпасів та інших осіб, причетних до незаконної схеми.

У разі доведення вини підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Як повідомляв Укрінформ, ДБР затримало командира одного з підрозділів ЗСУ щодо крадіжки 2000 літрів палива з військової частини в Чугуєві.