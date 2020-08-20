СБУ спростувала фейк ФСБ про "викрадення" ватажка бойовиків на Донбасі

СБУ спростувала черговий фейк російської пропаганди про нібито зрив операції спецслужби у РФ.

Відповідне повідомлення розміщено на сторінці СБУ у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Сьогодні у засобах масової інформації шириться заява ФСБ Російської Федерації, яка відзвітувала про черговий «успіх» – нібито вона зірвала спецоперацію СБУ і затримала групу осіб, що збиралися викрасти одного з бойовиків, який воював на Донбасі. Служба безпеки України наголошує, що оприлюднена інформація є продовженням ланцюгу звичайних фейків російської сторони", - йдеться у заяві.

У СБУ наголосили, що цей фейк свідчить про те, що РФ захищає та підтримує бойовиків.

Водночас у спецслужбі звертають увагу на те, що кожна особа, яка брала участь у бойових діях на боці незаконних збройних формувань на тимчасово окупованих територіях, має понести за це відповідальність, передбачену українським законодавством. Служба безпеки України працює над цим завданням у щоденному режимі, запевнили у відомстві.

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Раніше деякі ЗМІ повідомили, що Федеральна служба безпеки РФ нібито затримала сімох громадян РФ за спробу викрасти і вивезти в Україну одного з лідерів бойовиків на Донбасі

У ФСБ стверджують, що організатором і координатором викрадення нібито виступили громадяни України Андрій Байдала й Ігор Міщенко, діючи за завданням і під загальним керівництвом департаменту контррозвідки СБУ.