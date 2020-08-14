В Україні запустили серійне виробництво гусениць для БМП

ДП "Завод імені В.О. Малишева", що входить до складу ДК "Укроборонпром", опанувало новий напрямок виробництва – гусениць для бойової машини піхоти.

Як передає Укрінформ, про це повідомив генеральний директор ЗІМу Василь Крилас під час відвідин підприємства віцепрем’єр-міністром Олегом Уруським, йдеться на сайті Концерну.

"Традиційно наше підприємство було задіяне у виготовленні гусениць для танків, тому виробництво гусениць з гумо-металевими шарнірами для легкої бронетехніки ми змогли опанувати у доволі стислі строки. Після успішних випробувань ЗІМ отримав замовлення від Житомирського бронетанкового заводу на виробництво декількох десятків комплектів гусениць. Виконання замовлення Міністерства оборони України вже стартувало, на сьогодні повністю завершені роботи над виготовленням першого комплекту гусениць. Опанування такого напрямку виробництва значно розширює можливості нашого підприємства, а наші військові нарешті отримають БМП на нових українських гусеницях", – заявив Крилас.

Він зауважив, що до цього часу основні запасні частини і комплектуючі БМП в Україні не виготовлялися. Однією з критичних позицій є якраз гусеничні стрічки. Міноборони України мало в них нагальну потребу, але постачання гусениць відбувалось виключно з-за кордону. Тепер ці комплектуючі Україна здатна виготовляти самостійно.

Директор підприємства повідомив, що минулий рік підприємство закінчило зі збитками близько 400 млн грн, але за 9 місяців поточного року ситуацію виправили, і наразі збитків немає. На початку четвертого кварталу, додав він, підприємство планує отримати прибуток.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 14 серпня, у Харкові з робочою поїздкою перебуває віцепрем’єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, призначений на цю посаду Верховною Радою 16 липня.