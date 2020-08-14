Українські військові отримали партію нових БТР-4Е

Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені O.Морозова (ХКБМ), що входить до складу ДК "Укроборонпром", передало Міністерству оборони України останні чотири БТР-4Е .

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні Концерну.

“Вчора (13.08), із випередженням графіку, віддали останню партію бронетранспортерів для військових. Усі 45 машин готові та вже передані замовнику. Частина цих нових БТР-4Е прямує на Київ – вони візьмуть участь в урочистостях до Дня незалежності України”, – повідомив директор ХКБМ Яків Мормило.

Бронетранспортери від ХКБМ укомплектовано кулеметами виробництва київського заводу “Маяк”, що є співвиконавцем контракту. Виконання контракту по БТР-4Е фактично відродило виробництво на цьому підприємстві.

“Для нас це був принциповий контракт. Його розблокування та вчасне виконання – за графіком, узгодженим із замовником, без нарікань на якість – це приклад того, що підприємства Укроборонпрому працюють по-новому. Основний замовник нашої бронетехніки – Міноборони. Ми хотіли довести військовим, що спроможні робити якісну техніку вчасно. І ми це зробили. На черзі – другий проблемний контракт – БТР для Нацгвардії. Його реалізація була неможлива через те, що ХКБМ виконував замовлення для військових на максимальній виробничій потужності заводу. Тепер усі перепони усунуті, і незабаром нацгвардійці отримають першу партію машин”, – розповів заступник генерального директора ДК “Укроборонпром” Мустафа Найєм під час відвідування ХКБМ 13 серпня.

Сьогодні, 14 серпня, на підприємстві перебуває також віцепрем’єр-міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

Він оглянув основні виробничі цехи заводу, ознайомився з етапами виготовлення БТРів та зробив короткий тест-драйв БТР-4Е: “Краще, ніж на “мерседесі”, – так прокоментував Уруський поїздку на бронетранспортері.

В Концерні повідомили, що виконання поставок бронетранспортерів відбувається за контрактом з Міноборони від 2016 року, який був розблокований спільними зусиллями Президента, Кабінету Міністрів, Міноборони та нового керівництва Укроборонпрому наприкінці 2019 року. Перші відвантаження військовим бронетехніки після відновлення робіт за контрактом відбулися у грудні 2019 року – ХКБМ передав військовим 12 бронетранспортерів БТР-4Е. Далі відвантаження відбувалися чітко за графіком, попри особливий режим роботи підприємства у зв’язку із заходами карантину.