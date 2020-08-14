Військові на тренуванні показали “Смерчі”і “Точку-У” в дії

На одному з полігонів Херсонської області відбулися планові заняття зі злагодженості розрахунків реактивних систем залпового вогню «Смерч» та тактичних ракетних комплексів «Точка-У».

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться на сайті Міноборони.

Як зазначається, польові тренування пройшли в умовах, максимально наближених до бойових.

"В угрупованні військ, які боронять південь України, згідно з планом, щодня тривають заходи бойової підготовки. Тому саме завдяки гарним вмінням та навичкам наші воїни демонструють добрий вишкіл та високу професійну майстерність", — наголосив командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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За його словами, батареї і розрахунки швидко здійснили марш, зайняли вогневі позиції, розгорнулись і відпрацьовували точне наведення на цілі. Вже на завершення вони оперативно і швидко відійшли з позицій та вирушили до районів зосередження.

В районах відповідальності Командування об’єднаних сил Збройних Сил обстановка стабільна та контрольована, підкреслив Наєв.

Фото: Прессцентр штаба ООС / Facebook