Воювали на Донбасі: Офіс генпрокурора відкрив справи проти сотні іноземців

Офіс генпрокурора зареєстрував кримінальні провадження за фактами участі понад 100 іноземних громадян у складі незаконних збройних формувань РФ у збройному конфлікті проти України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

“Прокурорами Департаменту нагляду щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора розпочаті кримінальні провадження за фактами участі найманців у збройному конфлікті, умисних дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також участі у складі не передбачених законом збройних формувань у нападі на підприємства, установи, організації чи на громадян, що призвело до загибелі людей чи інших тяжких наслідків”, - йдеться у повідомленні.

Як встановлено, починаючи з 2014 року по теперішній час, щонайменше 2 громадянина Республіки Болгарії, 7 - Вірменії, 1 - Грузії, 19 - Італії, 27 - Іспанії, 12 - Казахстану, 3 - Литви, 26 - Молдови, 2 - Нідерландів та 5 - Німеччини у складі іррегулярних не передбачених законом збройних формувань РФ брали участь у збройному конфлікті проти України на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків.

За даними ОГП, іноземні найманці перебували у складі різних підрозділів НЗФ, підконтрольних країні агресору, зокрема у так званих 14 батальйоні територіальної оборони "Призрак", 11 окремому мотострілецькому полку "Восток", 7 окремій мотострілецькій бригаді "Чистяковская", 1 окремій мотострілецькій бригаді "Славянская", окремому розвідувальному батальйоні "Спарта", окремому штурмовому батальйоні "Сомали", незаконних збройних формувань "Русичи", "Волчья сотня", "Брянка СССР" тощо.

“Відповідно до ст. 47 додаткового протоколу І 1977 року до Женевських конвенцій про захист жертв війни, вони є найманцями, а їхні дії – порушенням Міжнародної конвенції про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців, прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН 4 грудня 1989 року”, - підкреслили у відомстві.

Досудове розслідування вказаних кримінальних правопорушень здійснюється слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України.

Максимальна санкція за вказаними статтями передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Як повідомлялося, раніше Офіс генпрокурора вже реєстрував кримінальні провадження за фактами участі 20 французів, 16 бразильців, киргизів, боснійців та чилійця у збройному конфлікті проти України.