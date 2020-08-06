Білорусь поки не дала офіційної згоди на екстрадицію "вагнерівців" - Кулеба

Київ наразі не отримував від Мінська офіційного підтвердження щодо готовності екстрадувати в Україну затриманих у Білорусі бойовиків російської ПВК Вагнера, які брали участь у воєнних діях на Донбасі.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив на онлайн-брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Розмова між двома президентами (України і Білорусі щодо екстрадиції затриманих у Білорусі бойовиків приватної військової компанії Вагнера - ред.) учора була дуже конструктивною. З обох сторін дані відповідні доручення правоохоронним органам. Але про те, що Білорусь уже офіційно погодилася передати цих осіб Україні, ми офіційної комунікації не отримували. Наразі вона існує виключно у вигляді джерела зі ЗМІ", - сказав Кулеба.

Водночас він зазначив, що "станом на зараз ми здивовані рівнем взаємодії з білоруською стороною" з цього питання.

"Що буде далі, ми побачимо, я обіцяю вас інформувати щодо цього", - сказав глава МЗС.

Раніше ЗМІ повідомляли, що президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв сприяти екстрадиції російських найманців на територію України.

Як повідомляв Укрінформ, 5 серпня Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком. Глави держав, зокрема, обговорили питання, пов'язані із затриманням на території Білорусі наприкінці липня групи осіб, яка належить до приватної військової компанії Вагнера. Відзначено важливість подальшої ефективної взаємодії компетентних органів двох держав, зокрема в контексті передачі Україні осіб, підозрюваних у терористичній діяльності на території нашої держави.

29 липня в Білорусі були затримані 33 бойовики російської приватної військової компанії Вагнера. За інформацією державних ЗМІ Білорусі, вони прибули в країну в ніч проти 25 липня «для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії».

Слідчий комітет Білорусі підозрює затриманих у підготовці масових заворушень напередодні президентських виборів. Президент Лукашенко зібрав Раду безпеки країни і звинуватив Росію у «брудних намірах».

Секретар Ради безпеки Білорусі Андрій Равков 30 липня повідомив, що на території країни триває пошук ще близько 200 бойовиків.

Росія такі версії білоруської сторони заперечує.

Всі затримані мають російські паспорти. Деякі з них є вихідцями з України, з Донецької та Луганської областей.

Центр «Миротворець» раніше реєстрував більшість із затриманих у Білорусі як учасників незаконних збройних формувань, що діють на Донбасі.

Вибори президента Білорусі заплановані на 9 серпня.