На боці окупантів на Донбасі воювали 15 іноземців - Офіс генпрокурора відкрив справи

Офіс генерального прокурора зареєстрував кримінальні провадження за фактами участі іноземців у складі незаконних збройних формувань РФ у збройному конфлікті проти України.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

«Прокурорами Департаменту нагляду щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора розпочаті кримінальні провадження за фактами участі найманців у збройному конфлікті, умисних дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також участі у складі не передбачених законом збройних формувань у нападі на підприємства, установи, організації чи на громадян, що призвело до загибелі людей чи інших тяжких наслідків (ч. 4 ст. 447, ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 ККУ)», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, прокурори встановили, що, починаючи з 2014 року і по теперішній час, щонайменше 3 громадянина Киргизької Республіки, 5 громадян Боснії й Герцеговини та 7 громадян Бразилії брали участь у збройному конфлікті проти України у складі іррегулярних не передбачених законом збройних формувань Російської Федерації на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.

«Іноземні найманці «служили» у складі різних підрозділів НЗФ РФ. Зокрема, у так званих 14 батальйоні територіальної оборони «Призрак», 11 окремому мотострілецькому полку «Восток», 5 окремій мотострілецькій бригаді «Оплот», приватній військовій компанії «Вагнер», - уточнюється у повідомленні.

Відповідно до ст. 47 додаткового протоколу І 1977 року до Женевських конвенцій про захист жертв війни, вони є найманцями, а їхні дії – порушенням Міжнародної конвенції про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців, прийнятої Генеральною асамблеєю ООН 4 грудня 1989 року, наголошують у ОГП.

Проведення досудового розслідування цих кримінальних правопорушень доручено слідчим Головного слідчого управління Служби безпеки України. Максимальна санкція за вказаними статтями передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Як повідомлялося, на початку липня Офіс генпрокурора зареєстрував кримінальне провадження у зв’язку з участю 20 громадян Франції у збройному конфлікті проти України на боці окупантів.