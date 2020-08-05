Претендент на посаду посла США назвав кількість російських військових в ОРДЛО

В окупованих районах Донбасу перебувають близько 2300 російських військових. Таку інформацію озвучив ймовірний новий посол США в Україні Кіт Дейтон.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Голос Америки.

За словами Дейтона, Росія передала сепаратистам "понад 400 танків, 700 одиниць колісної артилерії, гаубиці, безпілотники, артилерію ППО, стрілецьку зброю тощо".

Дипломат також заявив, що українським військовим на Донбасі протистоїть досить потужна сила. "Їх (бойовиків - ред.) насправді очолюють та супроводжують російські військові", - заявив Дейтон.

Як повідомляв Укрінформ, президент Дональд Трамп номінував Кіта Дейтона на посаду посла США в Україні на початку травня 2020 року. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав це рішення.

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Для офіційного призначення на посаду посла США номінант має пройти процедуру узгодження в Сенаті.

71-річний Дейтон з 2010 року обіймає посаду директора Центру Джорджа Маршалла в місті Гарміш (Німеччина) та заразом виконує функції старшого радника з питань оборони США по Україні. Цю посаду він обійняв після звільнення зі ЗС США у званні генерал-лейтенанта.

З грудня 2005 року по жовтень 2010 року Дейтон служив на посаді координатора з питань безпеки в палестино-ізраїльському конфлікті, також був директором з питань стратегії, планування та політики штабу армії США, директором операцій розвідувального агентства Пентагону, аташе з питань оборони посольства США в РФ. Кейт Дейтон має численні нагороди за військову службу, зокрема від Державного департаменту США, а також урядів Канади, Німеччини й Австрії. Володіє німецькою та російською мовами.