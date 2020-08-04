Мендель про перемир’я в зоні ООС: Українська армія показала себе мудрою

Поодинокі провокації під час спроб примирення тривають місяць, а то й два, проте українські військові не йдуть на них та поводять себе мудро.

Про це прессекретар президента Юлія Мендель написала на своїй сторінці у Facebook.

“Ось уже тиждень триває режим повного та всеосяжного припинення вогню в зоні бойових дій на Донбасі. Від понеділка до понеділка. За цей час були певні порушення – вибухи мін, адже сотні тисяч гектарів території Донбасу заміновані; польоти дронів, поодинокі неприцільні обстріли – все задля провокації”, - написала вона.

Мендель вважає, що жодна війна не припинялася миттєво, і зазвичай поодинокі провокації під час спроб примирення тривають місяць, а то й два.

“За цей тиждень українська армія показала себе мудрою. Якщо з того боку провокують на конфлікт, а відтак – і зрив хиткого режиму припинення вогню, а з цього не дають себе провокувати – це прояв мудрості та відданості миру”, - додала вона.

Мендель впевнена, що ніхто зараз не звинуватить українську армію у боягузтві.

Нагадаємо: раніше спостерігачі Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Донбасі зафіксували 225 порушень режиму тиші після вступу в дію перемир'я з 27 липня.