З початку перемир’я на Донбасі окупанти 14 разів відкривали вогонь
Укрінформ
Від початку перемир'я на Донбасі окупанти 14 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр штаба ООС.
Зазначається, що з 27 липня окупанти здійснили 14 поодиноких неприцільних обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил.
Провокації бойовиків зафіксували поблизу Водяного, Південного, Шумів, Новолуганського, Новотошківського, Оріхового, Луганського та Пісків.
У штабі ООС повідомляють, що робили вони це щоб спровокувати українських військових відкрити вогонь у відповідь, а відтак звинуватити Україну у зриві домовленостей.
Як повідомляв Укрінформ, з опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного і всеосяжного припинення вогню, про який домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи.