На Донбасі з початку доби – жодного обстрілу

Обстрілів з початку доби на Донбасі з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.

Як передає Укрінформ, таку інформацію оприлюднив пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що нині ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Від початку поточної доби на ділянках відповідальності підрозділів ЗСУ, які сумлінно виконують свої завдання за призначенням, обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано. Бойових втрат і поранень серед наших захисників немає.

У штабі ООС наголосили, що підрозділи зі складу Об’єднаних сил, які задіяні до відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації на території Донецької і Луганської областей, готові до адекватного реагування.