На Донбасі з початку доби – жодного обстрілу
Укрінформ
Обстрілів з початку доби на Донбасі з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.
Як передає Укрінформ, таку інформацію оприлюднив пресцентр штабу ООС.
Зазначається, що нині ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.
Від початку поточної доби на ділянках відповідальності підрозділів ЗСУ, які сумлінно виконують свої завдання за призначенням, обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано. Бойових втрат і поранень серед наших захисників немає.
У штабі ООС наголосили, що підрозділи зі складу Об’єднаних сил, які задіяні до відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації на території Донецької і Луганської областей, готові до адекватного реагування.