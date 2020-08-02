На Донбасі травмувалися двоє бійців, окупанти здійснили три неприцільні обстріли

За минулу добу, 1 серпня, на Донбасі зафіксовано три неприцільні обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як повідомляє Укрінформ, таку інформацію оприлюднив пресцентр штабу ООС.

«У вечірній час противник зі стрілецької зброї провокував наших оборонців біля населеного пункту Піски. Українські воїни на провокації не піддалися та вогонь у відповідь не відкривали. Втрат унаслідок ворожих обстрілів немає», - йдеться у повідомленні.

Водночас, минулої доби двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил були травмовані. Один воїн отримав осколкові поранення зачепивши ногою невідомий вибуховий пристрій, а другий – травмував руку на одному з опорних пунктів. Обох військових оперативно доставили до лікувальних закладів та надали належну медичну допомогу. На місцях подій працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються.

За поточну добу обстрілів у районі операції Об’єднаних сил не зафіксовано.

Також повідомляється, що під час розмінування за заявками мешканців прифронтових населених пунктів Донеччини та Луганщини підрозділи ДСНС зі складу ОС знайшли 113 невідомих вибухових пристроїв. Загалом за розпорядженням командувача Об’єднаних сил тільки за добу було проведено розмінування більше 4 гектарів території.

Українські захисники продовжують допомагати цивільному населенню. За зверненнями місцевих адміністрацій, рятувальники Об’єднаних сил ремонтують пошкоджені внаслідок артилерійських обстрілів минулих років будинки. Вчора представники ДСНС відремонтували сім таких будинків.

Окрім того, особовий склад ОС надав медичну та іншу допомогу 34 громадянам України на контрольних пунктах виїзду-виїзду.

«Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою. Українські захисники продовжують надійно тримати лінію оборони та дотримуватися режиму припинення вогню», - наголошують у штабі ООС.

Фото: mil.gov.ua