Від початку перемир'я на Донбасі ОБСЄ зафіксувала 225 порушень "тиші"

Спостерігачі ОБСЄ на Донбасі зафіксували з 00:01 27 липня загалом 225 порушень режиму припинення вогню.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у щоденному звіті №182/2020 СММ ОБСЄ, оприлюдненому 1 серпня.

«СММ зафіксувала 9 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області (супроти одного за попередній звітний період) та 93 порушення режиму припинення вогню в Луганській області (супроти жодного за попередній звітний період)», - указується у документі

Як уточнюється, до згаданих порушень належать: 44 вибухи, 1 невизначений боєприпас, що пролетів, та 180 черг і пострілів зі стрілецької зброї).

Крім того, Місія уточнювала повідомлення про те, що 27 липня отримав поранення мешканець Мар’їнки (підконтрольна урядові, 23 км на південний захід від Донецька).

«28 липня чоловік (30–39 років) розповів СММ телефоном, що 27 липня близько опівдня, коли він разом із матір'ю працював на своєму подвір'ї у Мар’їнці, він почув постріл та звук кулі, що пролетіла повз нього. Через кілька секунд, коли він намагався сховатися, він почув вибух», - ідеться у звіті.

За словами чоловіка, медпрацівники ЗСУ, які були дислоковані неподалік, відвезли його до медичної установи в Мар’їнці, звідки машина швидкої допомоги доправила його до лікарні в Кураховому.

30 липня медпрацівники в медичній установі в Мар’їнці розповіли членам патруля Місії, що 27 липня вони надали першу допомогу чоловікові з осколковими пораненнями лівої руки, якого було згодом доправлено для подальшого лікування до лікарні в Кураховому.

Фото: ОБСЄ