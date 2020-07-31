Під час "тиші" окупанти проводять ротацію на Донбасі – розвідка

Командування російських окупаційних військ проводить ротацію бойовиків під час запровадженого режиму припинення вогню.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування оперативного угруповання російських окупаційних військ, в умовах запровадженого режиму припинення вогню, проводить ротацію підрозділів у прилеглих до контактної лінії районах", - повідомив речник.

Водночас, за його словами, у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК працюють комісії 8 армії Південного військового округу ЗС РФ. Метою комісій є приймання командних посад новоприбулими кадровими російськими офіцерами, перевірки стану та обліку озброєння і військової техніки внутрішніми комісіями частин і підрозділів; усунення недоліків, виявлених протягом липня ц.р. комісіями міністерства оборони, генерального штабу та Південного військового округу ЗС РФ.

Як повідомляв Укрінформ, з 27 липня на Донбасі встановлено режим повного і всеосяжного припинення вогню.

Проте окупанти порушили режим тиші, здійснивши 28 липня постріл з підствольного гранатомета в районі населеного пункту Шуми, а 29 липня - один постріл з підствольного гранатомета поблизу Новолуганського. Постріли неприцільні і провокативні.

30 липня збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню.