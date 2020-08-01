Окупанти чотири рази порушили "тишу", доба минула без втрат

Протягом минулої доби, 31 липня, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили проголошений режим припинення вогню.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

«Ворожі провокації з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї відмічено у районі населених пунктів Водяне, Південне та Луганське. Поодинокі неприцільні обстріли не несли загрози життю та здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, підрозділи Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Від початку поточної доби на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.

У цих умовах минулої доби військові медики одного із мобільних госпіталів зі складу ОС провели огляд цивільного населення прифронтового села Троїцьке на Луганщині. Терапевт, хірург і кардіолог оглянули місцевих мешканців та надали рекомендації з лікування виявлених захворювань.

«Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою. Підрозділи Збройних Сил України та інших складових сил оборони продовжують виконувати свої завдання за призначенням», - наголосили у штабі ООС.

Фото: mil.gov.ua