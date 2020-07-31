Окупанти з початку доби двічі порушили "тишу" – під Водяним та Південним

Від початку доби 31 липня збройні формування РФ двічі порушили "тишу" – постріли з автоматичного станкового гранатомета пролунали біля Водяного, а неподалік Південного ворог використав стрілецьку зброю.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

“На ділянках відповідальності більшості підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано. Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим тиші – постріли з автоматичного станкового гранатомета пролунали біля Водяного, а неподалік Південного ворог використав стрілецьку зброю”, - йдеться у повідомленні.

За даними пресцентру штабу ООС, вогневі провокації противника були неприцільними, тому наші захисники вогонь у відповідь не відкривали.

Втрат внаслідок ворожих обстрілів немає.

Як повідомлялося, 30 липня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. Противник здійснив провокативні постріли з підствольного гранатомета і стрілецької зброї у районі населених пунктів Новотошківське і Оріхове. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Втрат внаслідок ворожих провокацій не було.

З 27 липня на Донбасі встановлюється режим повного і всеосяжного припинення вогню. Про встановлення повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 27 липня домовилася Тристороння контактна група під час засідання у форматі відеоконференції, яка відбулася 22 липня.