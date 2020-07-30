Штаб повідомляє про смерть трьох військових - через різке погіршення здоров'я
Укрінформ
З початку тижня через різке погіршення стану здоров'я Україна втратила трьох своїх захисників солдатів Артура Бахнара і Сергія Вергуна та старшого сержанта Володимира Перекрестова.
Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил.
"Командування Об’єднаних сил із сумом повідомляє, що з початку тижня ми втратили трьох відданих патріотів та мужніх захисників України внаслідок різкого погіршення стану здоров’я", - зазначається у повідомленні.
Так, 28 липня перестало битися серце солдата Артура Бахнара, 29 липня обірвалося життя солдата Сергія Вергуна. А сьогодні Україна втратила ще одного захисника - старшого сержанта Володимира Перекрестова.
Командування висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким військових.