Штаб повідомляє про смерть трьох військових - через різке погіршення здоров'я

З початку тижня через різке погіршення стану здоров'я Україна втратила трьох своїх захисників солдатів Артура Бахнара і Сергія Вергуна та старшого сержанта Володимира Перекрестова.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил.

"Командування Об’єднаних сил із сумом повідомляє, що з початку тижня ми втратили трьох відданих патріотів та мужніх захисників України внаслідок різкого погіршення стану здоров’я", - зазначається у повідомленні.

Так, 28 липня перестало битися серце солдата Артура Бахнара, 29 липня обірвалося життя солдата Сергія Вергуна. А сьогодні Україна втратила ще одного захисника - старшого сержанта Володимира Перекрестова.

Командування висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким військових.