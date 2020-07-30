Від початку перемир’я бойових втрат у силах ООС немає - Міноборони

Серед підрозділів Об’єднаних сил немає втрат від початку запровадження режиму припинення вогню з 27 липня.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.

«Від початку вступу в силу режиму припинення вогню, який розпочався 27 липня, бойових втрат серед підрозділів Об’єднаних сил немає. Збройні сили України та інші складові оборони, задіяні до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують дотримуватися заходів повного і всеосяжного режиму припинення вогню, що визначені Тристоронньою контактною групою», - заявив речник.

Він зазначив, що Міністерство оборони України, командування операції Об’єднаних сил щоденно в онлайн-режимі інформують українську та світову громадськість про дотримання режиму припинення вогню українськими військовослужбовцями в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Крім того, українська сторона бере до уваги та ретельно аналізує інформацію, що надходить від моніторингових команд місії ОБСЄ.

Як повідомлялося, за минулу добу на Донбасі зафіксовано один постріл з підствольного гранатомету, який здійснили збройні формування Російської Федерації поблизу населеного пункту Новолуганське.

Фото: Міноборони