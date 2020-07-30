Ескалації немає: Хомчак розповів про провокативні обстріли окупантів на Донбасі

Головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак заявив, що в зоні проведення ООС немає ескалації чи наступальних дій, поодинокі обстріли не є системними.

Про це він зазначив під час традиційної селекторної наради під головуванням Президента Володимира Зеленського, повідомляє пресслужба глави держави.

“Він поінформував щодо ситуації навколо режиму сталого та всеосяжного припинення вогню, зазначивши, що в зоні проведення ООС не зафіксовано ескалації чи наступальних дій. Поодинокі обстріли не є системними та виявляють неконтрольовані емоції чи провокації на найнижчому рівні, зазначив Головнокомандувач ЗСУ”, - цитує Хомчака пресслужба ОП.

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Головнокомандувач ЗСУ також проінформував, що ситуація із запобіганням поширенню COVID-19 у зоні проведення Операції об’єднаних сил стабільна та контрольована.

Як повідомляв Укрінформ, з 27 липня на Донбасі встановлюється режим повного та всеосяжного припинення вогню. Проте окупанти порушили режим тиші, здійснивши 28 липня постріл з підствольного гранатомета в районі населеного пункту Шуми, а 29 липня один постріл з підствольного гранатомета поблизу Новолуганського. Постріли неприцільні і провокативні.

Фото: пресслужба Президента