Окупанти здійснили постріл з гранатомета під Новолуганським

Російські окупаційні війська від початку доби здійснили один постріл з підствольного гранатомета поблизу населеного пункту Новолуганське. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

“Від початку повного і всеосяжного режиму припинення вогню, який вступив у силу з 27 липня, не було жодного загиблого чи пораненого військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил”. - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, від початку поточної доби зафіксовано один постріл з підствольного гранатомета з боку противника поблизу населеного пункту Новолуганське. Постріл був не прицільним, тому українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, повідомили в пресслужбі.

Крім того, в штабі ООС нагадали, що Об’єднані сили активно долучаються до відновлення та розбудови визволених населених пунктів Донбасу. Зокрема, сьогодні офіцерами цивільно-військового співробітництва доставлено та передано благодійну допомогу від волонтерів дитячому дошкільному закладу та малозабезпеченим сім’ям Чермалика, що на Приазов’ї. Також військовослужбовці Об’єднаних сил взяли участь у підготовці меморіалу Воїнам АТО до Дня визволення Авдіївки.

Як повідомляв Укрінформ, з 27 липня на Донбасі встановлений режим повного та всеосяжного припинення вогню.

Про це домовилася Тристороння контактна група під час засідання у форматі відеоконференції, яке відбулося 22 липня.