Окупанти двічі порушили "тишу" - біля Південного та Мар’їнки

Російські окупаційні війська станом на 17.00 двічі порушили режим припинення вогню, здійснивши провокативні постріли поблизу населених пунктів Південне та Мар’їнка.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Від початку поточної доби на ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції, зафіксовано 2 обстріли з боку противника. Зокрема, зранку один провокативний постріл зі станкового протитанкового гранатомета ворог здійснив біля Південного, а в обідню пору декілька неприцільних пострілів зі стрілецької зброї було чутно неподалік Мар’їнки. На усіх інших ділянках фронту режим припинення вогню зберігався у повній мірі», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, військовослужбовці Об’єднаних сил на свідомі провокації з боку противника вогонь у відповідь не відкривали. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Крім цього в штабі ООС повідомили, що українські військовослужбовці у районі проведення операції належно виконують й інші завдання. Зокрема, сьогодні на КПВВ «Новотроїцьке» силами і засобами Державної фіскальної служби України виявлено факт пропозиції хабаря у розмірі 5 тис. грн службовим особам ДФСУ та ДПСУ. Так, під час огляду на КПВВ «Новотроїцьке» автомобіля громадянина України, який рухався в напрямку «Маріуполь – Донецьк», було виявлено приховані пакунки з доларами США та гривнями. Факт спроби хабаря зафіксовано на відео реєстратор ДПСУ, грошові кошти до прибуття слідчо-оперативної групи не перераховувались.

Як повідомляв Укрінформ, від початку перемир'я на Донбасі окупанти 14 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Фото: пресслужба Міноборони