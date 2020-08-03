Окупанти двічі порушили "тишу" - біля Південного та Мар’їнки
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС.
«Від початку поточної доби на ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції, зафіксовано 2 обстріли з боку противника. Зокрема, зранку один провокативний постріл зі станкового протитанкового гранатомета ворог здійснив біля Південного, а в обідню пору декілька неприцільних пострілів зі стрілецької зброї було чутно неподалік Мар’їнки. На усіх інших ділянках фронту режим припинення вогню зберігався у повній мірі», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, військовослужбовці Об’єднаних сил на свідомі провокації з боку противника вогонь у відповідь не відкривали. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.
Крім цього в штабі ООС повідомили, що українські військовослужбовці у районі проведення операції належно виконують й інші завдання. Зокрема, сьогодні на КПВВ «Новотроїцьке» силами і засобами Державної фіскальної служби України виявлено факт пропозиції хабаря у розмірі 5 тис. грн службовим особам ДФСУ та ДПСУ. Так, під час огляду на КПВВ «Новотроїцьке» автомобіля громадянина України, який рухався в напрямку «Маріуполь – Донецьк», було виявлено приховані пакунки з доларами США та гривнями. Факт спроби хабаря зафіксовано на відео реєстратор ДПСУ, грошові кошти до прибуття слідчо-оперативної групи не перераховувались.
Як повідомляв Укрінформ, від початку перемир'я на Донбасі окупанти 14 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.
Фото: пресслужба Міноборони