Міноборони: Намір РФ збільшити постачання зброї на Донбас свідчить про пряму агресію

Намір Росії збільшити постачання зброї в окуповані райони Донбасу свідчить про пряму збройну агресію та підтримку терористичної діяльності на рівні держави.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться в офіційній заяві Міністерства оборони України.

Як заявили в МОУ, в Росії лунають політичні заяви стосовно постачання зброї на Донбас у разі отримання Україною військової допомоги від США.

"Однак РФ вже сьомий рік поспіль веде війну проти України. Кількість озброєння і військової техніки на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей відома: танків — 480 одиниць; бойових броньованих машин — більше 900 одиниць; гармат і гаубиць — близько 450 одиниць; мінометів — близько 300 одиниць; реактивних систем залпового вогню — близько 210; засобів протиповітряної оборони — близько 700; протитанкових засобів — близько 450. Усю цю зброю Росія застосовує у воєнних діях проти України. Російське озброєння було завезено в Україну через непідконтрольну ділянку кордону нашої держави", - нагадали в оборонному відомстві.

У заяві МОУ також ідеться, що з початку агресії зазначене озброєння та бойова техніка використовуються не лише проти військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань, а й проти мирного населення Донбасу.

"Відтак, якщо Росія хоче збільшити постачання зброї, то це свідчить про пряму збройну агресію та підтримку терористичної діяльності на рівні держави", - додали в МОУ.

Водночас у заяві зазначається, що Україна, відповідно міжнародних договорів, отримує технічну допомогу від держав-партнерів, і цьогорічна ситуація не виняток. У МОУ висловили вдячність міжнародним партнерам за підтримку у боротьбі проти агресора.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці липня голова комітету Держдуми РФ у справах СНД Леонід Калашніков заявив, що Росія зможе офіційно постачати зброю бойовикам на Донбасі, якщо США затвердять щорічну військову допомогу Україні. За словами депутата, ухвалення Сенатом США законопроєкту про щорічну військову допомогу Україні в розмірі 300 млн доларів "відкриє Росії двері" для офіційних поставок зброї бойовикам на Донбас.

Раніше група американських сенаторів внесла законопроєкт, який передбачає щорічне виділення Україні 300 мільйонів доларів на військову допомогу і стратегічну підтримку.

У свою чергу, в Білому домі підтримали збільшення поставок Україні летального озброєння в оборонному бюджеті на 2021 фінансовий рік.